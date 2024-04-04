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Полковник Баранец: У ВСУ не получится перебить всех Белгородских свиней

Полковник Баранец: У ВСУ не получится перебить всех Белгородских свиней

Украинский дрон атаковал один из крупнейших в России свиноводческий комплекс в Белгородской области. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какие цели преследовали ВСУ.

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