Медведев: Украинский конфликт без поддержки НАТО завершится без издержек

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев проинформировал о том, что державы Организации Североатлантического Договора делают всё возможное для продления бушующего на украинской территории противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии