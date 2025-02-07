В Астрахани открыли памятник, посвященный энергетикам

Монумент высотой 1,8 метра представляет собой постамент с фигурой электромонтера. Сегодня на территории управления филиала компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» увековечили память тех, кто стоял у истоков зарождения и развития электросетевого комплекса региона.