В Астрахани открыли памятник, посвященный энергетикам

Монумент высотой 1,8 метра представляет собой постамент с фигурой электромонтера. Сегодня на территории управления филиала компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» увековечили память тех, кто стоял у истоков зарождения и развития электросетевого комплекса региона.
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