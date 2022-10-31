"Жуткая история любви": случай с пенсионеркой из Хабаровска и ее сыном напряг очевидцев

В Хабаровске из-за любви пострадала пенсионерка и ее сын. Как пишет Tg-канал "Новости Владивостока и Приморского края" (12+), случай был полной неожиданностью для обоих.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии