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"Жуткая история любви": случай с пенсионеркой из Хабаровска и ее сыном напряг очевидцев

"Жуткая история любви": случай с пенсионеркой из Хабаровска и ее сыном напряг очевидцев

В Хабаровске из-за любви пострадала пенсионерка и ее сын. Как пишет Tg-канал "Новости Владивостока и Приморского края" (12+), случай был полной неожиданностью для обоих.

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