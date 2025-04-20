🇺🇸Очередной американский бронеавтомобиль хлам - Humvee боевиков ВСУ🇺🇦 уничтожен в зоне СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Humvee #Хаммер #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇸Очередной американский бронеавтомобиль хлам - Humvee боевиков ВСУ🇺🇦 уничтожен в зоне СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Humvee #Хаммер #СВО.
Свежие комментарии