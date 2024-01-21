Онколог Воробьев рассказал о продукте, способном замедлить старение

Врач-онколог Андрей Воробьев заявил, что обычная капуста способна остановить или замедлить старение клеток за счет содержащихся в ней витаминов С, Е и бета-каротина, которые являются природными антиоксидантами.
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