Замминистра Грушко: Россия готова к 12-му пакету санкций ЕС

Евросоюз готовится ввести очередной пакет антироссийских санкций, несмотря на их неэффективность. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил на брифинге, что Россия подготовится и разработает меры для нейтрализации ограничений.
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