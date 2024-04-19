Mash: Командир Ту-22М3 катапультировал членов экипажа

Telegram-канал Mash описал хронологию крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье. По данным тг-канала, первый командир экипажа Ту-22М3 принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора.
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