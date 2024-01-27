ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ РАЗНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ.

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Велемудр. Мир тесен.

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  • Аленка 666
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Комментарии
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Аленка 666
С детства не люблю шить, а теперь узнала, что мне и нельзя. А вот бисером с удовольствием занималась, но сильно зрение посадила. Сейчас только вышиваю
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