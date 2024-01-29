ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах Президента России

ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на должность Президента РФ. Постановление об этом принято 29 января на заседании Центризбиркома, трансляция которого велась на официальном сайте комиссии.
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