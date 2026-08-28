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Газета.ру

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Украинский дзюдоист Чернов отказался жать руку россиянину Абдулаеву в Лозанне

Украинский дзюдоист Чернов отказался жать руку россиянину Абдулаеву в Лозанне

На турнире серии Большого шлема по дзюдо в Лозанне произошел скандал.По окончании поединка за третье место в весовой категории до 66 кг между российским спортсменом Рамазаном Абдулаевым и украинцем Вадимом Черновым, завершившемся победой Абдулаева, проигравший боец отказался от рукопожатия.

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