Украинский дзюдоист Чернов отказался жать руку россиянину Абдулаеву в Лозанне

На турнире серии Большого шлема по дзюдо в Лозанне произошел скандал.По окончании поединка за третье место в весовой категории до 66 кг между российским спортсменом Рамазаном Абдулаевым и украинцем Вадимом Черновым, завершившемся победой Абдулаева, проигравший боец отказался от рукопожатия.
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