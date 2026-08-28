Украинский дзюдоист Чернов отказался жать руку россиянину Абдулаеву в Лозанне

На турнире серии Большого шлема по дзюдо в Лозанне произошел скандал.По окончании поединка за третье место в весовой категории до 66 кг между российским спортсменом Рамазаном Абдулаевым и украинцем Вадимом Черновым, завершившемся победой Абдулаева, проигравший боец отказался от рукопожатия.