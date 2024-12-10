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Секретные танки "Нота" с 152-мм пушками вывезли в западные районы

Секретные танки "Нота" с 152-мм пушками вывезли в западные районы

Создаваемый на Украине в 90-е годы перспективный танк Объект 477А1 "Нота" являлся продолжением многих наработок, полученных в ходе работ над машинами "Молот", которые должны были поступить в танковые подразделения Советской армии .

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