"Тонкая работа". Как ищут пропавших на СВО русских солдат и с чем они сталкиваются в плену

Сейчас искать пропавших без вести солдат из Алтайского края помогает Татьяна Коробова, которая взаимодействует с омбудсменом региона Постоянно на СВО пропадают солдаты – кто-то оказывается в плену, кто-то получает серьезное ранение и не может выбраться сам, а кто-то погибает.
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