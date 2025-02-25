"Тонкая работа". Как ищут пропавших на СВО русских солдат и с чем они сталкиваются в плену

Сейчас искать пропавших без вести солдат из Алтайского края помогает Татьяна Коробова, которая взаимодействует с омбудсменом региона Постоянно на СВО пропадают солдаты – кто-то оказывается в плену, кто-то получает серьезное ранение и не может выбраться сам, а кто-то погибает.