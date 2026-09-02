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Пятый канал

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Генпрокурор РФ Гуцан подписал соглашения с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом на ВЭФ

Генпрокурор РФ Гуцан подписал соглашения с Мьянмой, Камбоджей и Таиландом на ВЭФ

На форуме во Владивостоке сейчас активно обсуждают перспективы сотрудничества на азиатском треке. Так, генпрокурор Александр Гуцан подписал программы по взаимодействию с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда.

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