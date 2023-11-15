Три верных признака, что машину пытались угнать

Эксперт Кондрашов перечислил признаки, указывающих на попытку угона автомобиля На предпринимавшиеся попытки угона автомобиля могут указывать отогнутый бампер, следы взлома на дверных замках и разбитое стекло задней левой двери.
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