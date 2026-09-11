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Регионы России

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Соболенко и Рыбакина сыграют в финале US Open-2026

Соболенко и Рыбакина сыграют в финале US Open-2026

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и казахстанская спортсменка Елена Рыбакина встретятся в финале женского одиночного разряда турнира Большого шлема US Open-2026, который пройдет в Нью-Йорке 12 сентября.

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