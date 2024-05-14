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Песков отметил роль опыта Патрушева для работы помощником президента

Песков отметил роль опыта Патрушева для работы помощником президента

На посту помощника президента РФ Николаю Патрушеву предстоит заниматься сложными вопросами, поэтому имеющийся у него большой опыт будет очень востребован, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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