Песков отметил роль опыта Патрушева для работы помощником президента

На посту помощника президента РФ Николаю Патрушеву предстоит заниматься сложными вопросами, поэтому имеющийся у него большой опыт будет очень востребован, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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