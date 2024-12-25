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ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины

Его целью был один из руководителей предприятия ОПК.фото: nac.gov.ruВ Московской области сотрудниками ФСБ было предотвращено покушение, планируемое спецслужбами Украины, на одного из руководителей предприятия ОПК, которое выпускает продукцию для Минобороны РФ.

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