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Регионы России

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Тейкер Карлсон: Зеленский преследует уничтожение населения Украины

Тейкер Карлсон: Зеленский преследует уничтожение населения Украины

Американский журналист Тейкер Карлсон в интервью российской телеведущей Ольге Скабеевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский преследует цель уничтожить население страны.

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