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«Яндекс» выпустил свой аналог Microsoft Office — «Документы» работают офлайн, но требуют платную подписку

«Яндекс» выпустил свой аналог Microsoft Office — «Документы» работают офлайн, но требуют платную подписку

«Яндекс» сделал решающий шаг в сторону офисного сегмента: десктопная программа «Документы» стала доступна широкому кругу пользователей.

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