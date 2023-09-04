Минобороны зафиксировало удар самолетов коалиции США по объектам в Сирии

Военные самолеты проамериканской коалиции нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в центре западной Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить.
Военные самолеты проамериканской коалиции нанесли авиаудар по двум объектам в провинции Хомс в центре западной Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить.
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