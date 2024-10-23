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Вечерний Новосибирск

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О четырех летальных исходах после встречи с клещом рассказали в Новосибирске

О четырех летальных исходах после встречи с клещом рассказали в Новосибирске

Итоги активности клещей подвели в пресс-центре ТАСС в Новосибирской области. Членистоногие стали нападать на жителей региона реже, за сезон было зарегистрировано чуть более 14 тысяч укусов, на 20% меньше, чем в прошлом году.

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