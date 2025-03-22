Больше не нужно гадать, сырое яйцо или варёное, когда снимать с огня или почему желток крошится. В этом рецепте собрано девять точных правил, проверенных на практике.
12 хитростей по приготовлению яиц: советы от японского повара
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Охренительный повар нинзя! Истину глаголит, не каждый может приготовить яичницу! Яйцо из холодильника опустите и подержите в тёплой воде из под крана минут пять. А чистить яйцо можно сразу, после опускания в холодную воду. Можно использовать чайную ложку, скорлупа снимается целиком!
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12 час.
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