12 хитростей по приготовлению яиц: советы от японского повара

EV

Evgeni Velesik

Охренительный повар нинзя! Истину глаголит, не каждый может приготовить яичницу! Яйцо из холодильника опустите и подержите в тёплой воде из под крана минут пять. А чистить яйцо можно сразу, после опускания в холодную воду. Можно использовать чайную ложку, скорлупа снимается целиком!