Эрдоган: Биньямин Нетаньяху и его правительство приравняли свои имена к нацистам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства в секторе Газа как «преступления против человечности», ассоциируя их с именами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.