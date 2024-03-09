Эрдоган: Биньямин Нетаньяху и его правительство приравняли свои имена к нацистам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства в секторе Газа как «преступления против человечности», ассоциируя их с именами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии