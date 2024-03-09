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Эрдоган: Биньямин Нетаньяху и его правительство приравняли свои имена к нацистам

Эрдоган: Биньямин Нетаньяху и его правительство приравняли свои имена к нацистам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства в секторе Газа как «преступления против человечности», ассоциируя их с именами Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

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