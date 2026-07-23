БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воздушные коридоры: «Паутина-2» провалилась, но маршруты в небе никуда не делись

Воздушные коридоры: «Паутина-2» провалилась, но маршруты в небе никуда не делись

Было бы странно, если бы СБУ и ГУР не взяли на вооружение приемы контрабандистов Валентин Катасонов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В связи с нынешними постоянными атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) я постоянно вспоминаю прошлогоднюю операцию «Паутина».

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