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"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику

"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе© AP Photo / Rick Scuteri Захар Андреев Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и, похоже, отнюдь не из спортивного интереса.

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