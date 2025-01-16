"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику

Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе© AP Photo / Rick Scuteri Захар Андреев Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и, похоже, отнюдь не из спортивного интереса.
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