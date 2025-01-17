Полицейские в Хьюстоне утверждают, что наркозависимые крысы регулярно съедают их вещдоки – например, марихуану

С интересной проблемой столкнулись полицейские в Хьюстоне. Они утверждают, что крысы регулярно наведываются в помещения для хранения вещественных доказательств полицейского управления и поедают наркотики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии