Medical Insider

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Исследование, проведенное в семи странах, показало, что женатые люди реже подвержены депрессии

Анализ взаимосвязи семейного положения и риска депрессии Согласно исследованию, проведенному Кефэном Ли и его коллегами, у людей, не состоящих в браке, вероятность возникновения симптомов депрессии на 80% выше по сравнению с теми, кто состоит в браке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх