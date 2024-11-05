Исследование, проведенное в семи странах, показало, что женатые люди реже подвержены депрессии

Анализ взаимосвязи семейного положения и риска депрессии Согласно исследованию, проведенному Кефэном Ли и его коллегами, у людей, не состоящих в браке, вероятность возникновения симптомов депрессии на 80% выше по сравнению с теми, кто состоит в браке.