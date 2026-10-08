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Новости Брянска

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Прокуратура закрыла банный комплекс и тренажёрный зал в Трубчевске

Прокуратура закрыла банный комплекс и тренажёрный зал в Трубчевске

Здание эксплуатировалось с нарушениями пожарной безопасности: отсутствовали системы сигнализации и оповещения, баня была размещена в подвале незаконно.

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