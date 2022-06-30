В Волгоградской Школе Прав Человека приняли участие боле 35 человек

Школа была организована на средства собранные в рамках сбора пожертвований. Цели Школы: Развитие образовательных и просветительских программ для различных групп населения прежде всего – молодежи и уязвимых групп населения; Цели Школы: улучшение профессиональных навыков молодых правозащитников и гражданских активистов, повышение эффективности гражданской и правозащитной деятельности; Сооснователи Правозащитного Совета Волгограда заявили, что у каждого человека есть права: всеобщие закреплены в международных актах, гражданские — в национальном законодательстве.
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