В Волгоградской Школе Прав Человека приняли участие боле 35 человек

Школа была организована на средства собранные в рамках сбора пожертвований. Цели Школы: Развитие образовательных и просветительских программ для различных групп населения прежде всего – молодежи и уязвимых групп населения; Цели Школы: улучшение профессиональных навыков молодых правозащитников и гражданских активистов, повышение эффективности гражданской и правозащитной деятельности; Сооснователи Правозащитного Совета Волгограда заявили, что у каж­до­го че­ло­ве­ка есть пра­ва: все­об­щие за­креп­ле­ны в меж­ду­на­род­ных ак­тах, граж­дан­ские — в на­ци­о­наль­ном за­ко­но­да­тель­стве.