#народныеприметы Второй день сентября богат на различные приметы. Высматриваем журавлей в небе, только они могут спасти осень 💚 ▫️Луна в красноватом круге – к ветру ▫️Много рябины – к дождливой осени ▫️Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету ▫️Журавли летят высоко, не спеша, курлыча – ждите хорошей осени ▫️Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную ▫️Если белки и кроты делают запасы корма больше чем обычно, значит, готовятся к суровой зиме ▫️Если осенью листья березы начнут желтеть с верхушки, то предстоящая весна будет ранняя, и наоборот ▫️Солнце садится в туман – к дождю ▫️Стебель камыша внутри липкий – к долгой и суровой зиме ▫️Если у кротов норы выходят на север – зима будет теплая ▫️Высокие облака – к ясной погоде.