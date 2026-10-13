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Минэнерго США объявило ЧС в 13 штатах из-за угрозы дефицита электроэнергии

Министерство энергетики США ввело режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме региона PJM, охватывающего 13 штатов и Вашингтон.

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