Известно о том, что силы ПВО отразили атаку беспилотников армии киевского режима, сбиты три БПЛА. Как сообщает глава города, пострадавших нет.
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