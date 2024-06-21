Меры безопасности и общественный контроль: как будут организованы выборы губернатора в Петербурге

В сентябре 2024 года петербуржцы будут выбирать губернатора. Кроме того, избирательные кампании назначены во всех муниципалитетах города, а жители Красносельского и Кировского районов должны будут проголосовать и за одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания.
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