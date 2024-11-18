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Международный медицинский центр Top Rambam

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Один простой вопрос, который раскроет истинный возраст вашего мозга

Один простой вопрос, который раскроет истинный возраст вашего мозга

Тест: ваш мозг старше или младше вашего реального возраста Исследования в области нейронауки показывают, что ваш ответ на этот вопрос может быть ранним признаком того, что ваш мозг стареет не так, как надо Чтобы построить успешную жизнь и бизнес, вам нужны хорошие идеи , упорный труд и умные решения.

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