Один простой вопрос, который раскроет истинный возраст вашего мозга

Тест: ваш мозг старше или младше вашего реального возраста Исследования в области нейронауки показывают, что ваш ответ на этот вопрос может быть ранним признаком того, что ваш мозг стареет не так, как надо Чтобы построить успешную жизнь и бизнес, вам нужны хорошие идеи , упорный труд и умные решения.