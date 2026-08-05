Химический запах в Домодедово: в городе устраняют последствия атаки дронов ВСУ В ночь на 20 июля индустриальный парк «Южные врата» в подмосковном Домодедово подвергс.
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Химический запах в Домодедово: в городе устраняют последствия атаки дронов ВСУ В ночь на 20 июля индустриальный парк «Южные врата» в подмосковном Домодедово подвергс.
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