Мессенджер MAX запустил ряд обновлений для пользователей. Пользователи получили возможность регулировать размер текста в настройках, сохранять истории в архив и подключить автосохранение медиа в галерею.
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