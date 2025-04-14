Фейковый инсайдер Detective Seeds удалился из сети после провала прогноза о релизе ремейка The Elder Scrolls 4В текущем месяце в интернете активно обсуждалась новость о возможном релизе переиздания The Elder Scrolls 4: Oblivion 3 апреля.
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