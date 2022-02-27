Спорт Уик-Энд

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Юрий БЕЛОУС: Хвича потерялся, Деспотович ушёл - «Зенит» такой «Рубин» должен обыграть

Юрий БЕЛОУС: Хвича потерялся, Деспотович ушёл - «Зенит» такой «Рубин» должен обыграть

Собеседник «Спорт уик-энда» - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.

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