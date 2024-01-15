Пик солнечной активности: в какие месяцы ждать магнитных ударов Евгения КомароваВ новогоднюю ночь, когда многие наслаждались поздравлениями и праздничными огоньками, Солнце решило не оставаться в стороне и устроило настоящее сияние.
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