Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Гюндоган не поедет в тур «Ман Сити». Илкай привит от ковида один раз, в США он не считается полностью вакцинированным

Илкай Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации. Как сообщает The Telegraph, полузащитник получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса, а потому в США он не считается полностью вакцинированным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх