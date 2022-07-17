Гюндоган не поедет в тур «Ман Сити». Илкай привит от ковида один раз, в США он не считается полностью вакцинированным

Илкай Гюндоган не поедет в тур «Манчестер Сити» по США из-за неподходящего статуса вакцинации. Как сообщает The Telegraph, полузащитник получил лишь одну дозу вакцины от коронавируса, а потому в США он не считается полностью вакцинированным.