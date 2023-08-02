Почему в Древнем Египте так любили и почитали кошек?

Егор П

"Согласно легенде, однажды персы решили воспользоваться особым отношением египтян к кошкам. Во время нападения на город Пелузий они привязали к своим щитам этих животных, и в результате никто Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru из воинов противника не смог нанести по ним удар. Город сдался без боя, а персидский царь Камбиз II, придумавший этот хитрый план, основал 27-ю династию и, в конечном итоге, завоевал Египет." Какой грязный трюк! Вот сволочь!