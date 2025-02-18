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Военное обозрение

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Премьер Италии выступила против идеи создания «антитрамповского формата» по украинскому вопросу

Премьер Италии выступила против идеи создания «антитрамповского формата» по украинскому вопросу

Глава итальянского правительства считает, что ЕС не должен мешать Трампу добиваться мира на Украине.

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