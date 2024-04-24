Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю

Сенат конгресса США 23 апреля одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России для передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.
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