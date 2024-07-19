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«Тур де Франс». 19-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с набором высоты 4400 м и финишем в подъем первой категории

«Тур де Франс-2024» 19-й этап Амбрен – Изола-2000 144,6 км Профиль/Карта Начало – 13.30 по московскому времени.

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