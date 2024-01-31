Обвиненного в домогательствах тренера Муякина отстранили от работы в сборной

Глава пресс-службы Российской федерации прыжков в воду Сергей Саркисян заявил, что тренер Павел Муякин, которого 19-летняя спортсменка Мария Бруенок обвинила в домогательствах, отстранен от работы с командой.
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