Астраханское село обрело голубое топливо во время Всероссийской эстафеты газа

За ближайшие годы его получат еще почти 60 поселений региона. Вчера в рамках XII Петербургского международного газового форума одновременно в 18 регионах России прошли торжественные запуски в эксплуатацию различных объектов по Программе развития газоснабжения на период 2021-2025 годов.