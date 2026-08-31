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От букваря до аттестата: школьные годы на Алтае глазами фотографов СССР. Фотохроника

От букваря до аттестата: школьные годы на Алтае глазами фотографов СССР. Фотохроника

Первое сентября. Осень еще не решается вступить в права, но спешащие на линейку дети с белыми бантами и пестрыми букетами ясно дают понять: лето кончилось.

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