Если замужняя женщина отлично выглядит…

Большой респект мужчине, если его жена выглядит супер ухоженной, если у неё светятся глаза от счастья! Задумайтесь над словами известного народного артиста, актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, общественного деятеля Константина Хабенского: «Кому-то не хватает одной женщины, ….