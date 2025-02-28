Сегодня в регионе без электричества окажется только одна Астрахань

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 28 февраля, плановые отключения электричества коснутся 26 улиц, переулков и проездов во всех районах РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 6 часов, самое длительное – 9 часов.
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